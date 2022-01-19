إصابة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن إصابة الدكتور أشرف صبحي بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن محمد فوزي إصابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا، وتعذر السفر إلى الكاميرون لمساندة منتخب مصر أمام السودان في كأس أمم أفريقيا.

وكان من المفترض سفر الدكتور أشرف صبحي إلى الكاميرون اليوم الأربعاء من أجل مؤازرة منتخب مصر خلال لقاء السودان.

كارلوس كيروش يسخر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. ويؤكد عدم تسريب تشكيل منتخب مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه حزين من انتقادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب طريقة لعب الفراعنة.

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي عبر "بي إن سبورتس" "ليس من حق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انتقاد طريقة اللعب الخاصة بنا، فأنا أحصل على راتبي من الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس الكاف".

وواصل "سمعت أن الاتحاد الأفريقي يقول أننا نلعب بطريقة 5/5/0 وهذا أمر مثر للشفقة وهي من نكات كرة القدم، وليس من حق أي شخص انتقاد طريقة اللعب الخاصة بنا".

وتابع "لست مستعد لشرح تكتيكات كرة القدم للجميع ومن يريد الفهم يجب أن يتابع بشكل جيد ومتيقن، وإذا قمت بإعلان التشكيل قبل ساعة ونصف من المباراة سيذهب للفريق الخصم".

إصابة أشرف صبحي بفيروس كورونا

واختتم "أنصح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجلب خبراء للتحليل الخاص بتشكيلة منتخب مصر، والعالم تغيير ومازال لانتقاد للمدربين بشكل مستمر وهذا أمر غير مفهوم، ودائما المدربين يتعرضوا للنقد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".