/673433/مستقبل-وطن-قرارات-الرئيس-السيسي-تعزز-مبدأ-العدالة-وتؤكد-نمو-اقتصاد-الدولة-القومي

يثمن حـزب مستقبل وطـن قــرارات الـرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي اتخذها امس والتي تعرز مبـدأ العدالة، وتؤكد قدرة الدولة وتماسك ونمو اقتصادها القومي.

دوت الخليج

مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسي تعزز مبدأ العدالة وتؤكد نمو اقتصاد الدولة القومي

ويعرب الحزب عن كامل تقديره نحو تلك القرارات التي شملت أهم مجالات الحياة وعلى رأسها دعم المعلم المصري و رفع الحد الأدنى للأجور، و في ذات الاطار يعرب الحزب عن خالص تهنئته لأبناء الشـعب المصـري بالقرارات الصادرة اليوم و التي من شأنها تقديم العون والمساندة للأسرة المصرية في ويتقدم حزب مستقبل وطن ( نوابأ وأعضـاء ) بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى الرئيس، على اهتمامه ببناء الإنسان المصري بصورة عصرية تليق خالص دعمنا لسيادته في جميع خطواته التي تأتي استجابة لأحلام المصريين ومن أجل توفير حياه أفضل لكل أبناء الوطن.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.