/673434/رؤوف-خليف-أشكر-مصر-على-موقفها-ضد-الاتحاد-الأفريقي-لعدم-استبعاد-تونس-من-كأس-أفريقيا

أكد المعلق التونسي، رؤوف خليف، أن الاتحاد الأفريقي يعاني من أزمات خلال بطولة كأس الأمم الحالية في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "الأمر الحالي في الاتحاد الأفريقي غير مفهوم وكما شاهدنا الحكم سيكازوي وكانوا يريدوا ترحيل تونس من البطولة بسبب عدم استكمال مباراة مالي، وأشكر موقفي منتخب مصر والمغرب بالانسحاب من الكان حال ابتعاد منتخب تونس من البطولة".

وزاد "أفضل منتخب في البطولة حتى الأن هو نيجيريا، وقدموا مباراة قوية أمام مصر، وبرغم رحيل المدرب وعدم تواجد أهم اللاعبين إلا أنهم يقدموا بطولة جيدة للغاية، أما عن أفضل لاعب حتى الأن فهو فينسنت أبوبكار لاعب الكاميرون، وهو ممتاز للغاية".

وواصل "الكابتن حمادة إمام كنت أستمتع بالتعليق من خلاله، وكنت سعيد بأن أعمل معه في بعض الأوقات وهو من الاصوات التي تأثرت بها".

رؤوف خليف يتحدث عن حظوظ منتخبي مصر وتونس في كأس أمم أفريقيا

أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، أنه يحترم الشعب المصري والجماهير العاشقة له، وهو يبادلهم نفس الشعور.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر بالنسبة لي لها أهمية خاصة وأبادل الجماهير نفس الشعور الذي يبادلونه لي، واشكر الجميع على الدعم والمساندة المستمرة".

وتابع "حزين على مستوى منتخب تونس في بطولة كاس أمم أفريقيا، وإصابات كورونا لها صعوبات خاصة ولكن الأهم التركيز في المباريات القادمة، ولدينا عدد قليل من اللاعبين بسبب إصابة 12 لاعب بفيروس كورونا".

رؤوف خليف

وواصل "أتابع مباريات منتخب مصر، وهناك حسرة داخلية على مستوى الفريق ولديهم إمكانيات رهيبة على المستوى الفردي، فهناك خلل غير واضح، ومنتخب مصر من المفترض أن يكون بالقوة المعروف عنها دائما، وهو المنتخب العربي الأكثر تعاملا من المنتخبات الأفريقية الكبرى".

رضا عبد العال يدعم محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".