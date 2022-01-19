/673435/هيئة-الأرصاد-الجوية-انخفاض-درجات-الحرارة-طبيعي--ومتوقع-سقوط-أمطار-غدا

عقب أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، على موجة الطقس الباردة التي تشهدها البلاد هذه الأونة، مضيفا أن درجات الحرارة تشهد هذه الأونة معدلات طبيعية خلال هذا الوقت.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج من مصر، عبر فضائية سي بي سي، مضيف أن هذا الطقس بالمقارنة بسنوات سابقة.

موضحا أنه بالمقارنة بسنوات سابقة فالطقس طبيعي وأن درجة الحرارة العظمى من ثلاث سنوات كانت درجات الحرارة في القاهرة 6 مئوية.

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة طبيعي .. ومتوقع سقوط أمطار غدًا

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال أن نشاط الرياح هو المسبب للإحساس بانخفاض درجات الحرارة ، وان ما تشهده مص من انخفاض درجحات الرحارة طبيعي، موضحا ان انخفاض سرعة الرياح بدءا من الجمعة، كما ان فرص الامطار غدا ستكون خفيفة على السواحل الشمالية.