«رفضت العمل مع سعاد حسني..وفريد شوقي غار مني».. أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع إسعاد يونس

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فجر الفنان الكبير يحيى الفخراني، مجموعة تصريحات مثيرة وجرئية، أثناء حلوله ضيفا في الجزء الثاني من برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة dmc، وتقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

دوت الخليج ينشر أبرز تصريحات يحيى الفخراني ببرنامج صاحية السعادة

قررت اعتزل يحيى الفخراني السينما

تحدث يحيى الفخراني، عن أعماله الفنية وعن كواليس فيلم خرج ولم يعد وفيلم المتشردان، مشيرا إلى أنه قرر عدم المشاركة في أي فيلم من بعده، فقال: «فيلم خرج ولم يعد كان صعبا بالنسبالي جدا، عشان مشهد الفار اللي في السجن، وأنا مش بحب الفران والمخرج قالي الفار هيمشي قدام وشك ساعتها مكنتش عارف أعمل أيه وشديت معاه وقولتله مش هعمله، وقالي المشهد مش هينفع يتلغي ولما شغلوا الإضاءة الفار مات قولتلهم شوفتوا بقى ربنا مش عايز المشهد».

واستكمل:«فريد شوقي مكنش مقتنع بالفيلم عشان مشوار التصوير في محافظة تانية وكانت أجواء التصوير مش سهلة بس هو الوحيد اللي وافق يشتغل معايا، وعادل أدهم رفض والوحيد اللي وافق فريد شوقي».

وأضاف، معلنا عن قرار اعتزاله للسينما: «قررت مش هعمل سينما بعد المتشردان بس حد بعتلي سهرة تليفزيونية الرهان وقولت آخرتها أعمل سهرة تليفزيونية، بس أول ما قريت عجبني جدا وكلمت المخرج وقولتله أنا هشتغل معاك، وفعلا نجحت جدا وكان قرار مناسب».

يحيى الفخراني يكشف غيرة فريد شوقي منه بسبب مهرجان قرطاج

وتحدث يحيى الفخراني أيضا، عن حصوله على جائزة مهرجان قرطاج، كأول مصري وعربي في ذلك الوقت، عن فيلم «خرج ولم يعد».

وقال يحيى الفخراني، خلال البرنامج: «مكنتش على بالي اني أخد جايزة، كنت قاعد في الاوضة يوم مهرجان قرطاج، جالي تليفون بتقولي انا سكرتيرة شوكراي، مكنتش اعرف مين ده، ومحمد خان قالي إنزل أكيد عايزك في فيلم دا حد مهم جدا».

واستكمل حديثه: «نزلت وقالي إني ممثل كويس وبس، بعدها طلعت قولتلهم ولا كان عايزني في فيلم ولا حاجة نزلتوتي على الفاضي».

تفاصيل اخر مكالمة ليحيى الفخراني مع محمود عبد العزيز

وكشف الفخراني، لأول مرة عن مقتطفات من اللحظات الأخيرة للفنان القدير محمود عبد العزيز قبل وفاته، مؤكدا على شدة تألمه ومعاناته قبل الرحيل.

وقال يحيى الفخراني، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على شاشة DMC: «أنا كلمت محمود عبد العزيز قبل ما يتوفى، وقالي أنا موجوع جدا وقالي أنا عايز أموت مش عايز أبقى كويس، وقولتله متقوش كدا لازم تقاوم وأنا عارف أن دا كله خلاص ملهوش لازمة، وحسيت أنه هيتوفى».

يحيى الفخراني يرفض العمل مع سعاد حسني

وصرح برفضه العمل مع سعاد حسني، قائلا: «سعاد حسني كلمتني بعد فيلم فيلم الأقزام قادمون، وقالتلي أنا شفت الفيلم 12 مرة، وقول لـ شريف عرفة وماهر عواد يكلموني».

وتابعع، كاشفا عن السبب: «بعدها بفترة لقيتهم جايبين فيلم ليا معاها ورفضت، بالرغم من محاولات إقناعهم وده لأني نجم صغير وسعاد نجمة كبيرة وده خطر عليا، وقولت الجمهور هيكرهني وهيقولوا مين دا أصلا؟».