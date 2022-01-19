أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد: تمتد إلى القاهرة الكبرى (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"إنه سيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع ان تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية، والسواحل الشرقية، والغربية، حيث ستكون متوسطة إلى خفيفة، لافتة إلى أن الأمطار ستمتد خفيفة إلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا وقد يصل إلى حد الصقيع على عدد من المناطق وخصوصا شمال الصعيد ووسط سيناء.