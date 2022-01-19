البابا يترأس قداس عيد الغطاس اليوم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ومن جانبها، أعلنت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية أن الحضور لـ قداس عيد الغطاس سيكون بالحجز المسبق، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لـ مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الحجز لـ قداس عيد الغطاس ابتداء من الأسبوع الماضى لتحديد عدد الحضور بالقداس، فيما تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات لـ قداس عيد الغطاس، من خلال وضع آليات الحضور بالقداس.