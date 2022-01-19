/673441/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد نظيرة السوداني ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مبااريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية تقام مباراة مصر ضد نظيرة منتخب السودان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max. يخوض منتخب غينيا بيساو ضد نيجيريا في تمام الساعة 9 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق ليستر سيتي مباراته ضد فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. تقام مباراة برينتفورد ضد فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام 10 مساءً. مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق سيلتا فيجو مباراته ضد أوساسونا في تمام الساعة 8 مساءً. يخوض فريق فالنسيا مباراته ضد فريق إشبيلية في تمام الساعة العاشر والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا بخوض فريق ريال سوسيداد مباراته ضد نظيرة أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً. مواعيد مباريات كأس إيطاليا يخوض فريق ساسولو مباراته ضد كالياري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات Italia 1. تقام مباراة إنتر ميلان ضد نظيرة إمبولي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات canale 5 italia.

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