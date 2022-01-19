/673442/موعد-مباراة-منتخب-مصر-والسودان-والقنوات-الناقلة

يلتقي منتخب مصر أمام نظيرة السودان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء بإستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد نظيرة منتخب السودان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

الجدير بالذكر أن حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.