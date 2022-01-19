/673443/موعد-مباراة-برينتفورد-ضد-مانشستر-يونايتد-في-الدوري-الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتدضيفًا تقيلاً على برينتفورد بملعب “جريفين بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 17 و المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينماا يأتي برينتفورد في المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة.

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

نتيجة مباراة مان يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.