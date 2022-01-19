أستاذ ميكروبيولوجى يكشف بشرى وصدمة بشأن متحور أوميكرون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
وأكد هاشم أن متحور أوميكرون أقل شراسة وضررا من متحور دلتا كورونا، لافتا إلى أنه طبقاً للإحصائيات العالمية، فإن الصدمة تكمن فى نسبة الإصابة بـ أوميكرون 10 أضعاف متحور دلتا.
وأشار إلى أن متحور أوميكرون يصيب الجزء العلوى من الجهاز التنفسى، والرئة مساحتها تساوى مساحة ملعب تنس.
ولفت أستاذ الميكروبيولوجى إلى أن مستقبلات "أوميكرون" متواجدة بكميات كبيرة فى الحلق والأنف وبداية القصبة الهوائية ، موضحا أن قابلية أوميكرون الالتصاق بالخلايا عالية جدا فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى.
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