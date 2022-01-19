الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أن طقس اليوم سيكون باردا نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح بين 60 و70 كيلومترا فى الساعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادى النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 06 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بنى سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبوسمبل 17 07

الوادى الجديد 17 02

الشلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11