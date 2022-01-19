/673444/تعرف-على-موعد-مباراة-توتنهام-و-ليستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام مباراته اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتى، على ملعب "كينج باور"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الإياب من قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحاول توتنهام أن يعود في النتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لتشيلسي، ولكن أحرز البلوز هدف التقدم عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة 18، ليصعب من مهمة توتنهام في العودة، ليكون مطالب بإحراز 3 أهداف.

وفشل توتنهام في الأخير بالتسجيل خلال المباراة ليتأهل تشيلسي بشكل رسمي للقاء النهائي، في انتظار الفائز من ليفربول وأرسنال.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، مالانج سار، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، كالوم أودوي.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، فيرنر.

من جانبه، أعلن مدرب فريق توتنهام أنطونيو كونتي التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: رويال، تانجانجا، دافينسون سانشيز، بن ديفيز.

خط الوسط: هويبيرج، وينكس، دوهرتي.

خط الهجوم: لوكاس مورا، لو سيلسو، هاري كين.

نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثامبتون على توتنهام في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، عن طريق جيمس وارد براوس، ورد الأخير بهدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق هاري كين.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 30 في المركز السادس، من أصل 17 ةمباراة، في حين يتواجد ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، من أصل 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.