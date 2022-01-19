أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثانى عشر للجنة ممثلى السلطات المالية وسلطات الطيران المدنى فى الدول العربية - حضوريًا - فى مقر الأمانة العامة للجامعة، على مدى يومين؛ لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى المعدلة.

القاهرة

تعقد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى أى زد"، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، ندوة تحت عنوان "بحث إمكانية تطبيق التحول الرقمى والشمول التأمينى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر.

موسكو

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الإيرانى إبراهيم رئيسى، فى العاصمة الروسية موسكو، وسيبحثان جميع مسائل التعاون الثنائى بين البلدين، بما فيها تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالى الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية.

القاهرة

تبدأ المحافظات تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الجارى، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

القاهرة

يتوجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إلى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره السودانى، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون، وذلك فى ضوء حرصه على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات العربية والقارية والدولية.

ياوندى

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة القدم مع نظيره منتخب السودان الشقيق فى تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب أحمدو أهيدجو فى ياوندى فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التى تستضيفها الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل.