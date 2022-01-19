القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان  

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 627 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1144 راغب عمل منهم 7 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إسقاط 696 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 119 ألف جنيه لـ 49 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و79 ألفا و788 جنيها رعاية صحية لـ 57 عاملا، فضلا عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 4289 عاملا بإجمالى 2 مليون و144 ألفا و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و343 ألفا و288 جنيها لـ 4395 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 241 منشآت (دورى نهارى) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 174 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوتى توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 61 منشأة، وإعادة التفتيش على 61 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها وديا، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 356 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 397 عاملا.