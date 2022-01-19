نشرة صباحك ومطرحك.. إرشادات التعامل مع الأمطار وخريطة الزحام

جدة - نرمين السيد - وشدد صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، على ضرورة عدم التوقف فى أماكن بها شبورة مائية كثيفة، مع استخدام الأضواء بشكل منتظم، والتهوية الجيدة داخل السيارة، ومضاعفة مسافات الأمان.

كما طالب صابر، المواطنين، بالانتظار أقصى اليمين فى حال تعطل السيارة مع تشغيل أضواء الانتظار، والاتصال على خط الإغاثة التابع للإدارة العامة للمرور 01221110000.

وأوضح صابر أن جميع المحاور تعمل بشكل طبيعى ومنتظم دون أى تعطيل، لافتا إلى أن محور روض الفرج بديل جيد للقادم من أكتوبر فى اتجاه ميدان لبنان.

وأشار صابر إلى أن هناك كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن فى اتجاه شارع ثروت، ويفضل سلوك نزلة أحمد عرابى، موجها القادم من فيصل والهرم، سلوك شارع الجامعة وكوبرى الدقى.

وأوضح أن هناك زحام فى كوبرى السيدة عائشة أمام القادم من مجرى العيون فى اتجاه القلعة ووسط المدينة، ويفضل سلوك شارع القصر العينى، لافتا إلى أن هناك زحام مرورى أمام ماسبيرو ويفضل سلوك شارع شبرا.

ونصح صابر، القادم من المعادى وحلوان، سلوك الاوتوستراد، للوصول بسرعة، لافتا إلى أن كل الكبارى تعمل بشكل مرضى.

وأشار صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية بجميع الطرق، كما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.