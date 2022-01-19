موجز دوت الخليج- أمطار بشرى وصدمة بشأن متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"إنه سيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم ساعات الليل.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

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