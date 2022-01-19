/673363/محلية-النواب-تناقش-اليوم--نقل-سوقي-المواشي-الغير-رسميين-بقريتي-الأبعدية-والبراجيل

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

دوت الخليج

جدول أعمال محلية النواب غدا الأربعاء

-ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام السيد رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدمي من النائب محمد الحسيني، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم لمباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبدالجيد) التابعين للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور ستون عاماً على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.

-طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر محافظة الجيزة عن إصدار قرار بتعديل قرار التخصيص الصادر لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بقرية برنشت – مركز العياط – محافظة الجيزة، ومساحتها فدان لاستخدامها في إنشاء مجمع مدراس عليها وفقاً للمعاينة التي أجرتها هيئة الابنية التعليمية والحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محافظ الجيزة .