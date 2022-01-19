الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية مجانية اليوم وغدا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 19 وحتى يوم 20 يناير 2022 للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وتشمل القافلة التخصصات التالية: "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل". والقوافل الطبية موجهة إلى المناطق الآتية: حاجر الدهسة مركز فرشوط محافظة قنا

شبراخلفون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية

مركز إدفو غرب محافظة أسوان

مركز شرق مركز دار السلام محافظة سوهاج

البركة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة

الزهراء مركز كفر سعد محافظة دمياط

وادى فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء

طنسا الملق مركز ناصر محافظة بنى سويف

غوط الوز مركز برانى محافظة مطروح

البنوان مركز المحلة أول محافظة الغربية

مركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة

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