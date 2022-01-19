وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات .

وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوى مع اللواء عادل الغضبان عدداً من المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ،

كما تم متابعة خطة تطوير وتوسعة المحاور والطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة بما يساهم في تيسير الحركة المرورية والقضاء عَلِي التكدس المروري وتسهيل حركة سير المواطنين بمختلف الأحياء وخدمة عملية الاستثمار والتنمية الجارية عَلِي أرض بورسعيد .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية استمرار متابعة كافة مشروعات الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالأحياء ورفع كفاءة الشوارع والتوسعات الجديدة للأرصفة وتجميل وإنارة الشوارع والميادين بما يساهم في إبراز المظهر الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة، مشيراً إلي أهمية تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، حرصه عَلِي متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لعملية التطوير ، لافتاً الي عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى بورسعيد .

كما شهد اللقاء متابعة بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية في عدد من الأحياء بالمحافظة بما يساهم في استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة والقضاء عَلِي مشكلات الصرف الصحي .

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة و التعاون الجاري بين المحافظة وشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضارى الجيد.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لجعل المحافظة أكثر جذباً للاستثمار وزيادة المصانع الجديدة في كافة المجالات بالمناطق الصناعية لزيادة فرص العمل .

حيث عرض اللواء عادل الغضبان، جهود المحافظة فيما يخص ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظة .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان بورسعيد من المحافظات الواعدة التي تتمتع بمقومات كبيرة وتعمل الدولة حالياً عَلِي الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز وإقامة مشروعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد بما يساهم في عملية التنمية المستدامة ، وشدد " شعراوي " عَلِي

ضرورة الإستمرار في تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء مجمعات صناعية وكيانات اقتصادية كبري توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها .

وأشار محافظ بورسعيد إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتحسين أداء الخدمات للمواطنين بصورة سهلة و سريعة تماشياً مع خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بمنظومة التحول الرقمى والطفرة التكنولوجية التي شهدتها بورسعيد في كافة القطاعات الخدمية والتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات اليومية .

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء عادل الغضبان جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء، حيث شدد "شعراوى" على أهمية تنفيذ الاجراءات الوقائية بكل حسم و التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية ومنع تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة ، حيث أكد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية التعامل بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات في ظل المتابعة المستمرة للسيد رئيس الجمهورية بهذا الملف.

وحول موجة الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تشهده مختلف المحافظات ، ناقش شعراوي والغضبان استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيء حيث وجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين .

وأكد اللواء عادل الغضبان استعداد كافة المعدات الخاصة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.