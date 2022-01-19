مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمشجع المصري اليوم الأربعاء بتنظيم ثالث رحلاتها الخاصة إلى مطار " ياوندي " بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثالثة المقامة مساء اليوم أمام منتخب السودان .

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت رحلتين سابقتين إلى مطار " جاروا " بالكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو .

حيث يلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق له في البطولة الإفريقية .