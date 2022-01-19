الفئات المستهدفة وشروط التقديم للراغبين في الحصول على مشروعات برنامج "فرصة" بشمال سيناء

يسعى برنامج "فرصة" لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة.

واعلنت جمعيه كنوز البردويل للتنمية الشاملة بشمال سيناء عن إنطلاق مشروع كنوز الخير لمستفيدى برنامج تكافل وكرامه" فرصة " الممول من وزاره التضامن الإجتماعي و مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، و فتح باب التقديم للمستفيدين من فئات الشباب والسيدات الراغبين في عمل مشروعات متناهيه الصغر.

وقال المهندس سامي الهواري ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، أن التقديم في برنامج" فرصة" يشمل عدة مجالات وهي : تفصيل ويصلح شباك الصيد البحرية ، و تربية ورعاية الأغنام و تربية ورعاية الدواجن، و الزراعات الموسمية ، و تعبئة وتغليف الأسماك.

وأشار" الهواري" إلى أن الفئات المستهدفه للتقديم في برنامج "فرصة " تشمل ان يكون المتقدم من مستفيدي برنامج تكافل وكرامه و بنسبه 70 % من إجمالي المستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامه، والمدرجين بقواعد بيانات وزارة التضامن الإجتماعي بنسبه 30 % من إجمالي المستفيدين، و أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامه بنسبه 5% السن من 21 سنه الى 55 سنه للقادرين على العمل.

وأوضح أن برنامج فرصة يضم عدة امتيازات من بينها ، يحصل المتقدم على دعم عيني، تسليم أصول بقيمه تتراوح ما بين 10 الى 12 ألف جنيه ،كما يحصل المتقدم على دوره تدريبية متخصصة فى مجال واحد من المجالات السابقة الذكر.

ويلتزم المستفيد من برنامج" فرصة " بسداد ما نسبتة 77 % فقط من أصل المبلغ المدفوع له والمتمثل في قيمة المبلغ المستلم خلال فتره المشروع الذي حصل على تمويله من البرنامج.

ولفت الهواري أنه على الراغبين بالتقديم للحصول على أحد مشاريع برنامج فرصة من أبناء مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء عليه التوجه الى مقر مشروع" فرصة " الكائن في مدينة بئر العبد، أمام الضرائب العامة - عمارة الأوقاف- الدور الثالث- ، ويمكنهم التواصل مع مسؤولي المشروع من خلال هاتف رقم 0683544251..وواتس رقم 01012848315 خلال اوقات العمل الرسمية.

وقال علي غيط ، مدير التضامن الإجتماعي بشمال سيناء ، أن برنامج" فرصة" الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي والوطني.

وحسب مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، أطلقت مصر برنامج "فرصة" الذي يعد أول برنامج لها " الدعم النقدي المشروط" في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية، وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.