/673445/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-أمام-السودان--فى-كاس-الأمم-الإفريقية

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي المنتخب الوطني في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل ومواصلت تحقيق حلم حصد البطولة بالرغم من تراجع مستوي المنتخب وكثرت الإصابات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد حجازي-أيمن أشرف-محمد عبد المنعم-عمر كمال

في خط السوط:عمرو السولية-محمد النني -أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: مصطفي محمد – محمد صلاح-عمر مرموش

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات منتخب مصر كانت أمام نظيرة غينيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح قائد المنتخب.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.