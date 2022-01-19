/673446/موعد-مباراة-انتر-ميلان-وإمبولي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق إنتر ميلان أمام فريق إمبولى، اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مناقسات بطولة الكأس الإيطالي على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات دور الستة عشر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة إنتر ميلان ضد نظيرة إمبولي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات canale 5 italia.

إنتر ميلان يفوز علي يوفنتوس

الجدير بالذكر أن توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.

وسجل وستون مكيني هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 25، ثم تعادل للإنتر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ليستمر التعادل وينتقل الفريقان للوقت الإضافي، الذي أحرز فيه أليكسس سانشيز هدف قاتل في الدقيقة 120 قب نهاية الوقت.

ليتوج الإنتر في الأخير بلقب السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس بهدف قاتل للنجم سانشيز.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

انتر ميلان ولاتسيو بالدوري

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.