/673447/الأرصاد-تحذر-انخفاض-بدرجات-الحرارة-وطقس-شديد-البرودة-ليلا-والصغرى-بالقاهرة-7درجات

حذرت هيئة الارصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة الانحاء، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. دوت الخليج

وأوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى. وقالت الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مطروح والسلوم، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتوقعت أن تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية، مع الساعات المتأخرة من الليل، وتتواجد فرص سقوط الأمطار الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحرى، بشكل متفاوت الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. و تنشط الرياح الشمالية لتزيد من الشعور ببرودة الطقس كما تعمل على اضطراب الملاحة البحرية ليصل ارتفاع الامواج إلى 5 أمتار.

طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يناير ولمد الايام الخمس القادمة، تشهد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يناير

توقعت هيئة الارصاد تساقطأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 50-40% على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وهناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70-60 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3-5 متر.

• الطقس الخميس والجمعة

تشهد عدد من الطرق بالمحافظات شبورة مائية من 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات.