السفير البولندى بالقاهرة يثنى على جهود مبادرات السيسى للصحة العامة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة بولندا لدى مصر "ميهاو وابيندا" مساء أمس الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى القطاع الصحى.





تناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى، فضلًا عن تبادل الخبرات فى مجالات صناعة وتوطين الأدوية، بالإضافة إلى نقل الخبرات بين الفرق الطبية، لرفع الكفاءة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير، الشكر لحكومة دولة بولندا على دعمها لمصر، خلال جائحة كورونا، بأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، عبر مرفق كوفاكاس، حيث استقبلت مصر، أكثر من 400 ألف جرعة فى شهر نوفمبر الماضى، ثم 100 ألف جرعة فى شهر سبتمبر.

واستعرض خلال الاجتماع، إستراتيجية الدولة المصرية فى التصدى لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة للتصدى لمتحورات الفيروس، وتوفير جميع أنواع اللقاحات، كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التى تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقى اللقاح، بالإضافة إلى جهود الدولة فى توفير اللقاحات للأطفال بالمدارس، وطلاب الجامعات المصرية.

اتفق الجانبان، على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، فى مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم فى تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب البلدين.

ومن جانبه، أثنى السفير البولندى، على جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، معربا عن تطلعه للتعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة فى التصدى لمتحورات فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.