توجيهات عاجلة من التنمية المحلية لمواجهة الطقس السيئ ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوى مع الغضبان عدداً من المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

كما تم متابعة خطة تطوير وتوسعة المحاور والطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة بما يساهم فى تيسير الحركة المرورية والقضاء عَلِى التكدس المرورى وتسهيل حركة سير المواطنين بمختلف الأحياء وخدمة عملية الاستثمار والتنمية الجارية عَلِى أرض بورسعيد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية استمرار متابعة كافة مشروعات الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالأحياء ورفع كفاءة الشوارع والتوسعات الجديدة للأرصفة وتجميل وإنارة الشوارع والميادين بما يساهم فى إبراز المظهر الحضارى والجمالى اللائق للمحافظة، مشيرا إلى أهمية تذليل أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وأكد عادل الغضبان، حرصه عَلِى متابعة المشروعات الجارية عَلِى أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لعملية التطوير، لافتاً الى عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى بورسعيد.

كما شهد اللقاء متابعة بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية فى عدد من الأحياء بالمحافظة بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة والقضاء عَلِى مشكلات الصرف الصحى.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتعاون الجارى بين المحافظة وشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركة بما يساعد فى تحسين مستوى النظافة لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضارى الجيد.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع محافظ بورسعيد الجهود التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لجعل المحافظة أكثر جذبا للاستثمار وزيادة المصانع الجديدة فى كافة المجالات بالمناطق الصناعية لزيادة فرص العمل.

حيث عرض عادل الغضبان، جهود المحافظة فيما يخص ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن بورسعيد من المحافظات الواعدة التى تتمتع بمقومات كبيرة وتعمل الدولة حالياً عَلِى الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز وإقامة مشروعات عملاقة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد بما يساهم فى عملية التنمية المستدامة.

وشدد " شعراوى " عَلِى ضرورة الإستمرار فى تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء مجمعات صناعية وكيانات اقتصادية كبرى توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى ان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتحسين أداء الخدمات للمواطنين بصورة سهلة و سريعة تماشياً مع خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بمنظومة التحول الرقمى والطفرة التكنولوجية التى شهدتها بورسعيد فى كافة القطاعات الخدمية والتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات اليومية.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع عادل الغضبان جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء، حيث شدد "شعراوى" على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل حسم والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية ومنع تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتم وزير التنمية المحلية، الاجتماع بمتابعة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة ، حيث أكد اللواء محمود شعراوى عَلِى أهمية التعامل بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات فى ظل المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية بهذا الملف.

وحول موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذى تشهده مختلف المحافظات، ناقش شعراوى والغضبان استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيئ حيث وجه الوزير بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد عادل الغضبان استعداد كافة المعدات الخاصة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للخطط التى تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التى يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.