متحور أخطر من أوميكرون.. رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك يحذر

جدة - نرمين السيد - قال أمين خلال حواره عبر "سكايب" إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن 95 % من حالات الإصابة بأمريكا هى للمتحور أوميكرون وما يميز هذا المتحور عن غيره من المتحورات أنه يصيب الجهاز التنفسى العلوى فقط ولا يسبب تليف الرئة.

تابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك أن معظم حالات الإصابة تتلخص فى أعراض بسيطة تستمر فقط لثلاث أيام وهى عبارة عن كحة ومشكلة فى الأحبال الصوتية، كاشفا أن شركة فايزر تقوم بتطوير فاكسين يصلح استخدامه مع المتحور.

أكد أمين أن هناك توقعات فى أمريكا بأن متحور أوميكرون سينتهى فى الولايات المتحدة خلال 6 أسابيع، ولكن المتحور الذى يليه غير متوقع سلوكه، ومن الممكن أن يكون أشرس منه ويضر الرئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى توقع مؤكد فى هذا الشأن حتى الآن.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء.