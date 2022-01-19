صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان  

/673454/صرف-23-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-بأسوان

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان، عن تعيين 627 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1144 راغب عمل منهم 7 "قادرون باختلاف" ، إلى جانب إسقاط 696 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

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وزير القوي العاملة محمد سعفان من جانبه أكد إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تقرير المديرية بالمحافظة

«سعفان» كانت قد تقريرا من محمد عبد الوهاب ، مدير مديرية القوى العاملة بأسون في هذا الشأن حول ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 119 ألف جنيه لـ 49 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و79 ألفاً و 788 جنيها رعاية صحية لـ 57 عاملاً ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4289 عاملاً بإجمالي 2 مليون و 144 ألفاً و500 جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 343 ألفاً و288 جنيهاً لـ 4395 عاملا من المسجلين بالمديرية.

حملات تفتيش على المنشأت

وأكد التقرير أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 241 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 174 منشأة أخرى ، وبحث 5 شكاوى عمالية ، وعقد ندوتي توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 61 منشأة ، وإعادة التفتيش على 61 منشأة أخرى. كما تقلت المديرية في مجال علاقات العمل، 15 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 8 شكاوى للقضاء ، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 356 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 397 عاملا .