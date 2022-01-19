/673455/أمن-سوهاج-يكثف-جهوده-لفك-لغز-العثور-على-جثة-شاب-بدار-السلام

عثر الاهالي بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج على، جثة شاب فى اواخر عقدة الثالث من العمر، ملقاة فى داخل المنزل فى الطابق الاول من المنزل، وتم نقل الجثمان الى مستشفى دار السلام المركزي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة شاب فى منزلة بدائرة المركز.

انتقل على الفور المقدم المزمل نافع، رئيس مباحث شرطة مركز دار السلام، والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة شاب يدعى م ض س يبلغ من العمر 29 عام، يقطن بناحية مركز دار السلام، جثة مسجاه داخل المنزل بإحدى طرقاته فى الدور الاول، وبجوارها حبل يتدلى من سقف نلك الطرقة، وعثر على الجثة بكامل ملابسها، وحول الرقبة سحجات في الرقبة.

وبمناقشة والدة المدعو ض م ، البالغ من العمر 52 عام، يعمل فى تجارة الحبوب، والغلال، أكد ان نجلة يعانى من حالة نفسية مما دفعه للانتحار، ولم يتهم احد فى ذلك وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث سير يسفر عن اصابة 3 بسوهاج

على جانب اخرأصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.