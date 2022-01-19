/673456/حملة-صيانة-و-تحزيم-محصول-القمح-قبل-طرد-السنابل-بزراعة-البحيرة

نفذت مديرية الزراعة برئاسه المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة، حملة صيانة لتحزيم محصول القمح قبل طرد السنابل للقضاء على القوارض بصورة متميزة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واكد وكيل وزارة الزراعة انه يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بمراكز المحافظة وهى حملة صيانة و تحزيم محصول القمح قبل طرد السنابل لموسم ٢٠٢٢، وخاصة بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتويه ومحصول القمح ، وذلك تنفيذا لإستراتيجية العمل بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة العامة لمكافحة القوارض والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا لمكافحة القوارض.

لافتاً أن الحملة يتم تنفيذها أيضا للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون ، وقد بدأت الحملة من تاريخ 12/1 / 2022وتنتهى الحملة فى 15/3/2022.

حملة صيانة و تحزيم محصول القمح قبل طرد السنابل بزراعة البحيرة

أضاف " المهندس بدر " أنه يتم معالجة مساحة 148400 فدان بكمية فوسفيد زنك قدرها 185.5 ك و باستخدام 18550 طن جريش أذرة ، بالإضافة الى استخدام كمية من مسيلات الدم طعم الراكومين قدرها 225 كجم ، حيث يتم التنفيذ فى عدد 15 إدارة زراعية بالمراكز ، و 404 جمعية زراعية على مستوى المحافظة.

ويتم تنفيذ الحملة بمشاركة وإشراف إدارة مكافحة القوارض بالمديرية ، برئاسة المهندس عبد الغنى مسلم مدير الإدارة ، والمهندس حصافى حرحش والمهندس رؤوف أبو العيص ، ومديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ، ورؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية بالمراكز ومهندسو القوارض بالجمعيات الزراعية ويبلغ عددهم 404 مهندس بعدد الجمعيات الزراعية بالمحافظة بخلاف رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية .

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة العاملين بالطعم وأيضا الحرص والبعد عن اى كتله سكنية خوفا على الحيوانات والطيور والأطفال نظرا لخطورة فوسفيد الزنك المستخدم فى الطعم ، و ضرورة المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتويه والأراضي المنزرعة بالفاكهة