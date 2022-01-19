/673457/النائب-الأول-لرئيس-البرلمان-العربي-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسي--ويؤكد-حزمة-القرارات-التى-إتخذتها-الدولة تعزز-مفهوم-العدالة-الاجتماعية

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يضع المواطن المصري على رأس أولوياته ويعى تمامًا الحالة الاجتماعية التي يعيشها المواطن وإحتياجاته الاساسية، وحريص على توفيرها وهذا يعد من أهم حقوق الإنسان أن يحيا حياة كريمة توفرها له الدولة.

دوت الخليج

وأكد عابد، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، والعلاوات ، والحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ، تؤكد أن مصر تسير في الإتجاه الصحيح فى التحول للجمهورية الجديدة .

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، ان الدوله عازمه على توفير حياة كريمة للمواطنين ، وبالتالي أصدرت الدولة العديد من المبادرات والصحية والإجتماعية ومبادرة حياة كريمة، وقد شاهدنا جميعا ما حدث من مشروعات عملاقة في مصر، وأيضا تطوير للصعيد، ووتطوير وتحديث الطرق والمواصلات، لافتا إلى أن هذه القرارات تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للمواطنين البسيط، وأيضا أصحاب الدخول المنخفضة و هو جزء من الاستراتيجية التنموية للدوله المصرية.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.