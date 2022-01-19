/673458/الاسكان-الانتهاء-من-تنفيذ-480-وحدة-سكنية-لمحدودي-الدخل-بالمنيا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال استعراضه لحصاد المشروعات المختلفة بمدينة المنيا الجديدة خلال 2021، أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها داخل إقليم محافظة المنيا.دوت الخليج

أوضح الجزار، أنه تم خلال 2021 الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية 20 عمارة لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 م2 ضمن وحدات المبادرة بمنطقة الـ1360 فدانا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية، 34 عمارة ضمن محور الإسكان المتوسط نموذج سكن مصر، بمنطقة الـ 140 فدانا، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي سعة ( 42 ) فصلا بمنطقة النوادي و 6 أسواق تجارية بمناطق مختلفة بالمدينة، كل سوق تجارية تتكون من 8 محال، وملعبي نجيلة صناعي بمنطقتي ابنى بيتك 140 فدانا ، و400 فدان.

رفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية

و أضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن قطاع الطرق والزراعة، شهد تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ، ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة، وأعمال الطرق مرحلة ثانية لـ 85 عمارة بمنطقة 1360 فدانا، والطريق المؤدى إليها من الطريق الصحراوي ( المنيا - أسيوط )، وازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول ٦.٥ كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي، وعمارات المنحة الإماراتية، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية وتجميل الميادين. فيما أكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن فرص الاستثمار بالمدينة خلال 2021، شملت تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة (113187م2) بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن ) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة .

الافتتاحات الرئاسية الأخيرة بالصعيد

كانت الافتتاحات الرئاسية الأخيرة بالصعيد، شملت بمدينة المنيا الجديدة مشروعات: 2040 وحدة سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" مرحلة ثانية بإجمالي 85 عمارة، والمرحلة الأولى من مشروع JANNA بعدد 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية بالمنطقة الترفيهية، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3/يوم.