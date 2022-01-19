/673459/إيناس-عبد-الحليم-حزمة-قرارات-السيسي-ترجمة-لخطوات-الرئيس-للارتقاء-بحياة-المواطن

ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووصفتها بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية

دوت الخليج

وأضافت عبد الحليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعي للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدة أن قرار الرئيس السيسي بتعين الـ 30 الف معلم سنويا علي مدار الـ 5 سنوات، جاء في وقته وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وهو ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن ، ورد علي أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن هناك رئيس يستشعر بهموم المواطن

إيناس عبدالحليم: الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعي للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة في العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي، وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير ا لتعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.