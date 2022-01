مسلسل الاختيار 3.. هل يقع أمير المصري بفخ الإخوان؟.. نكشف التفاصيل (خاص)

دوت الخليج يكشف دور أمير المصري في مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار استطاع موقع "دوت الخليج"، أن يقتحم تصويره ويشاهد أحداث مسلسل الاختيار 3 والذي ظهر خلاله النجم المصري العالمي أمير المصري وهو يلعب دور ابن ضابط مخابرات، والذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي، وتسعى عناصر إخوانية إلى استقطابه بعد حدوث خلاف مع والده على الزواج.

يشار إلى أن موقع دوت الخليج حضر يوم الثلاثاء 18 يناير كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3 في أحد مناطق وسط البلد، ورصد تصوير الفنان أحمد السقا لأحد مشاهده إذ يلعب دور ضابط مخابرات داخل الفيلا الخاصة به، ثم يخرج بعد ذلك لمقابلة صديقه محمود البزاوي الذي يلعب أيضًا دور ضابط مخابرات، ويتقابلا داخل أحد المقاهي الشعبية في وسط البلد يتحدثا عن الإخوان وفترة حكم محمد مرسي، وبجانبهم عدد من الشباب مع وضد حكم الإخوان.

مسلسل الإختيار 3 استكمالا لأحداث الأختيار 2 التي دارت حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

مسلسل الاختيار 2، الذي عرض بالمارثون الرماضي المنقضي، وكانت تدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

أعمال أمير المصري

وعلى جانب آخر يُعرض للفنان أمير المصري في دور العرض العربية فيلمه الأحدث ريتسا، كما حقق نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.