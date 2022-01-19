/673461/وكيل-طاقة-النواب-قرارات-الرئيس-إنجاز-حقيقي-للقيادة-السياسية-وأسعد-ملايين-الأسر-المصرية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء أمس الثلاثاء، تعد إنجازا حقيقيا يضاف الي كم كبير من إنجازات القيادة المصرية التي تزيد يوما بعد يوم من اجل تحسين مستوي المعيشة.

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وأضاف وكيل طاقة النواب خلال تصريحات له اليوم، ان قرارات الرئيس الاخيرة من زيادة الأجور ورفع الحد الادني الي ٢٧٠٠ جنية بدلا من ٢٤٠٠ جنية وايضاً تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، أدخل الفرحة والسرور علي ملايين الأسر المصرية ، موضحا ان الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطن ويبذل الكثير من اجل توفير حياة كريمة له.

وأشار الجبلاوي، أن القيادة السياسية حريصة علي تطوير جودة التعليم والارتقاء به، مضيفا أن تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا يؤكد حرص الدولة علي تطوير منظومة التعليم في مصر ، رغم أن هذا القرار سيكلفها الكثير في ظل ما يمر به العالم اجمع من تداعيات كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد بجميع الدول، قائلا: شكرا للرئيس السيسي علي ما يقدمه للمصريين.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وكذلك إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.