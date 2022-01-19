/673463/التنمية-المحلية-تعلن-بدء-الموجة-الـ19-لإزالة-التعديات-على-أراضى-الدولة-بالمحافظات

انطلقت اليوم الأربعاء جميع المحافظات عمليات تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الحالى، وحيث شددت وزارة التنمية المحلية المحافظين والاجهزة التنفيذية بها التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات.دوت الخليج

وحسب وزارة التنمية المحلية فإن المرحلة الأولى من الموجة تستمر خلال الفترة من الـ 19 حتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.

متابعة رئاسية لعمليات الازالة

اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، من جانبه أكد أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

استعدادات المحافظات

وقال وزير التنمية المحلية أن المحافظات من أسوان حتى الاسكندرية انتهت من استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية لتنفيذ حملات الإزالة كما هو مخطط له فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد شعراوي على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، موضحا أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.