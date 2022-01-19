/673465/قبل-مواجهة-اليوم-غيابات-منتخب-مصر-أمام-السودان-في-أمم-إفريقيا

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات منتخب مصر المتوقع أمام السودان

يغيب عن منتخب مصر في مواجهة السودان، أكرم توفيق، أحمد أبوالفتوح، ومحمود حمدي الونش، للإصابة.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.