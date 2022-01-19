/673467/أمل-رمزي-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-لـ2700جنيه-يؤكد-دعم-القيادة-السياسية-للمواطن-محدود-الدخل

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، أنصف فئة كبيرة من المجتمع المصري، وأكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وقياداتها لرفع مستوى معيشة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل .

دوت الخليج

وأشارت النائبة أمل رمزى، في بيان لها، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على المساواة بين طبقات المجتمع، وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن، من خلال تحقيق توازن بين الدخل العائد شهريا وبين أسعار السلع والخدمات التي يدفع المواطن ثمن الحصول عليها، الأمر الذي سيجعل لهذا القرار فائدة عظيمة في توفير حياة كريمة تليق بالمواطنين .

أمل رمزي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700جنيه يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطن محدود الدخل

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الخاصة بعلاوة دورية للموظفين بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأخرى بنسبة 13% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، يمثل انتصار كبير للمصريين ويعتبر مكافأة الرئيس لهم على تحملهم مشقة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعن توجيهات الرئيس بشأن تطوير قطاع التعليم، قالت عضو مجلس الشيوخ: اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقيمة 3,1 مليار جنيه، وتخصيص1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد، دفعة قوية لدعم المعلمين وتحقق حياة أفضل لهم، وتساهم في حل المشكلات التي تواجههم، مما سيغلق الباب أمام الظواهر السلبية كالدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التي يلجأ إليها المعلمين لتحسين دخلهم المادى ، فضلا عن أن هذه القرارات تدعم المنظومة التعليمية ككل وتعمل على تحسين المعيشة أمام المعلمين الذي يعدون أساس العملية التعليمية ودعمهم جزء لا يتجزأ من خطة التطوير التى تبنتها الدولة للنهوض بقطاع التعليم.ج