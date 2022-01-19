/673471/تفاصيل-العثور-على-جثة-بطلة-العالم-فوق-سطح-إحدى-العمارات-بكفر-الشيخ

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ بعد العثور على جثة بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني، أعلى سطح إحدى العقارات، وهو ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي وذوي الضحية.

دوت الخليج

التحقيقات الأولية أكدت أنه تم العثورعلى جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني، فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وتبدو عليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الجريمة التي راحت ضحيتها لاعبة كرة السرعة أهالي الضحية أكدوا أنهم علموا بالواقعة بعد تلقيهم اتصالا من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

كشف ملابسات الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق الى موقع العثور على جثمان المجني عليها قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام للتشريح بواسطة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وذلك في الوقت الذي قامت خلاله الأجهزة الأمنية المختصة بعمل مسحا شاملا للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

تشييع الجثمان الى مثواه الأخير

وعقب الانتهاء من معاينة الجثة بواسطة الطب الشرعي تسلم اهالي المتوفاة الجثمان، حيث شيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الأجهزة الامنية في كفر الشيخ تكثيف جهودها لكشف غموض الحادث وذلك بمراجعة كافة كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وسؤال المحيطين بالمكان وشهود العيان.

بطلة العالم في كرة السرعة

يذكر أن المجني عليهاروان محمد الحسيني (21 عامًا)، هي طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرمتها وزارة الشباب والرياضة ، كما كانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، حيث كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.