/673474/لا-أولوية-للمؤقتين-التعليم-تكشف-تفاصيل-استعداداتها-لمسابقة-تعيين-30-ألف-معلم

أثلجت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصادرة أمس بشأن إجراء اعلان بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، صدور المصريين والمتابعين لعملية إصلاح المنظومة التعليمية في مصر والتي بدأت قبل سنوات قبل أن تصطدم بأزمة نقص المعلمين .دوت الخليج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدات على الفور دراسة القرارات وتحديد أولوياتها، حيث أكدت مصادر بالوزارة أنه لن يتم تخصيص نسبة من مسابقة الـ" 30 ألف معلم" المقرر الإعلان عن فتح باب التقديم لها خلال الفترة المقبلة، لأحد سبق وتم التعاقد معه بشكل مؤقت، قائلة: الأولوية لمن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، مشيرة إلى أنها مسابقة عامة للجميع أن يتقدم طالما توافرت فيهم الشروط والتخصصات التى تحتاجها الوزارة لسد العجز.

اجتماع الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ووجه باجراء إعلان لمدة 5 سنوات لتعيين 30 ألف مدرس سنويا وذلك في إطار جهود الدولة لاصلاح منظومة التعليم وسد العجز في المعلمين بالمدارس

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

توجيهات الرئيس السيسي

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.