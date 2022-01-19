«الصحة» تدعم 3 مستشفيات فى دمياط بـ 4 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد أن وزارة الصحة دعمت مستشفيات محافظة دمياط بقيمة 4 ملايين جنيه، لتجهيزات أعمال شبكة الغازات بـ (مستشفى الزرقا المركزى، وبمستشفى الروضة المركزى، وعمل لوحة إنذار الحريق بمستشفى دمياط التخصصى)، وذلك طبقا للخطة الاستثمارية الموضوعة من قبل مديرية الشؤون الصحية بدمياط.





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