محافظ المنيا: قرارات الرئيس السيسى توفر حياة كريمة لكل فئات المجتمع

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى، محافظ المنيا، عددًا من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده مع أعضاء مجلس النواب، لإيجاد حلول سريعة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والعمل على تعظيم الاستفادة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشاد محافظ المنيا، خلال اللقاء، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، إضافة إلى تعيين 30 ألف مدرس.

وأكد أن تلك القرارات أثلجت صدور المصريين جميعا، إذ إنها تشمل معظم فئات المجتمع، لافتًا إلى أن الرئيس يشعر بأبناء وطنه، ويريد توفير حياة كريمة لهم فى جميع مناحى الحياة.

استعرض النواب عددًا من المشكلات التى تواجه المواطنين، أمام رؤساء المدن ومديرى المديريات، إذ تم مناقشتها خلال الاجتماع فى ضوء التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

ووجه النواب الشكر للمحافظ المنيا، والأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر فى حل المشكلات التى تعوق مسار التنمية المحدد لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير.