صحف الكويت تبرز مبادرة وزارة الهجرة المصرية لرواد الأعمال بالخارج

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء بحزمة من الموضوعات التى تتناول الشأن الداخلى الاقتصادى الكويتى، وأبرزت مبادرة وزارة الهجرة المصرية لرواد الأعمال للمصريين فى الخارج.





ففى صحيفة (الأنباء الكويتية) وتحت عنوان "الهجرة تطلق أول مبادرة تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال تنفيذا لتوصيات منتدى الشباب" كتبت الصحيفة أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت أمس، إطلاق مبادرة (شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة،Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative) تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال فى مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

وتحت عنوان "التوتر يرفع النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات " أشارت صحيفة (الجريدة) إلى أن أسعار النفط ارتفعت أمس إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، بعد أن هاجمت جماعة الحوثى اليمنية الإمارات، فى تصعيد للقتال مع التحالف الذى تقوده السعودية.

وفى صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "22 مليار دينار ميزانية 2022 -2203" ذكرت الصحيفة أنه فى خطوة تعكس الإصرار الحكومى الكويتى على المضى قدما فى الترشيد والإصلاح المالى والاقتصادى، انتهت الجهات المعنية من وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022ــ2023، حيث ستشهد خفضا كبيرا فى المصروفات، يصل إلى ما يزيد على مليار دينار، ليعود بذلك مستوى المصروفات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.