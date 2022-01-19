الجيزة تزيل 7 عقارات آيلة للسقوط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كما أزالت محافظة الجيزة 5 عقارات بحارة النور أرقام 14 و15 و16 و17 و19.. إذ تمت أعمال الإزالة لتلك العقارات حفاظًا على سلامة المواطنين. وتواصل محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن، فور قيام لجنه المنشأت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشأت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصًا على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

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