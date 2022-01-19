نائب محافظ المنيا يتفقد محلات بدأت توفيق أوضاعها

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من جانبه، تفقد نائب محافظ المنيا، عددًا من المحال والمشروعات والتى بدأت فى توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت، تمهيدًا لتحويلها إلى القطاع الرسمى.. إذ تضمنت تلك المحال نماذج متعددة منها ورشة للخشب وكذلك محل للمستلزمات الطبية وآخر للملابس، بحضور المهندس مروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات.
وناشد نائب المحافظ أصحاب المشروعات غير الرسمية بكل مراكز ومدن المحافظة بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بمدينة المنيا للبدء فى إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على رخصة مؤقتة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمنيا أن الجهاز يقوم بإصدار رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.
وكان نائب المحافظ قد عقد اجتماعا للبدء فى تفعيل أعمال التفتيش على المحال المدارة بدون ترخيص، وحصرها، وتوفيق أوضاع المشروعات التى تدار بدون ترخيص.
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