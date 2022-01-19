التعليم العالى: الإعلان عن المنح التنافسية لعام 2022-2023 المقدمة من التشيك

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسى 2022-2023.





وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى خمسة أشهر، وذلك فى المجالات الآتية: (الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها).

وأشار التقرير، إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

وأكد التقرير، أن تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله أى جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكى طبقًا للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

وتناول التقرير المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة ومنها: 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكى.

وللتعرف على المزيد من المعلومات والمستندات المطلوبة يمكن الدخول على موقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات التالى من هنا

وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق فى العنوان التالى: 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتى – قصر العينى ـ الدور الثانى ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكترونى، أو عن طريق البريد.