رئيس جامعة القاهرة يرأس اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني ويفتتح عددا...

د.الخشت: افتتاح معمل الباثولوجيا الجراحية وأعمال تطوير قسم جراحة القلب والصدر وقسطرة الطوارئ ضمن مشروعات تطوير مستشفيات قصر العيني

د.الخشت: معمل الباثولوجيا ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

د.الخشت: 25.5 مليون جنيه تكلفة عمليات تطوير وتحديث شاملة لوحدة جراحة القلب والصدر ومعمل الباثولوجيا الجراحية وقسطرة القابلتقديم الخدمات الطبية بالمجان وفق أعلى المواصفات العالمية

د.الخشت: مستشفيات قصر العيني شهدت خلال 4 سنوات فقط تطورات غير مسبوقة في تاريخها ونعمل على 70 مشروعا للتحديث حتى نهاية 2021

د.الخشت: المعمل الجديد سيكون المعمل المرجعي لأورام الثدي بالجمهورية تمهيدا لاعتماده من هيئة CAP الأمريكية

د.هالة صلاح:وحد قسطرة طواريء تابعة لقسم القلب من خلال الكفاءات عالية التدريب من أطباء وتمريض وفنيين لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة يوميًا

د.حسام صلاح: تطوير شامل لقسم جراحات القلب والصدر يواكب أحدث المواصفات الدولية والأكواد العالمية لتقديم أرقى الخدمات الطبية

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، وذلك عقب افتتاح أعمال تطوير قسم جراحة القلب والصدر، ووحدة قسطرة الطواريء التابعة لقسم القلب، ومعمل الباثولوجيا الجراحية، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

حضر فعاليات افتتاح تطوير واستحداث الوحدات والمعمل قيادات كلية طب قصر العيني، في مقدمتها الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومديري المستشفيات و الدكتور محمد عبد الغني رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الباثولوجيا، والدكتور محمد أبو العز أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وخلال لقائه بمجلس كلية طب قصر العيني، استعرض الدكتور الخشت عمليات التطوير والتحديث على مستوى القطاع الطبي بجامعة القاهرة في السنوات الماضية من تطوير هائل وطفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والتي شملت مستشفيات قصر العيني، ومعهد الأورام القومي القديم، ومستشفى 500 500، واستكمال مستشفى ثابت ثابت، ووضع حجر الأساس لمشروع المجمع الطبي لعلاج الأطفال، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تنفيذ نحو 70 مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء بقيمة إجمالية تبلغ حتى الآن مليارا و187 مليونا و742 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، استمع الدكتور الخشت إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم جراحة القلب والصدر والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضي مع الحفاظ على سلامة العاملين، حيث بلغت تكلفة التطوير نحو 5 ملايين جنيه، وتتكون الوحدة من 44 سرير إقامة بالإضافة إلى قسم خاص لجراحات الصدر ورعاية متوسطة لها أربع أسرة وغرفة موجات صوتية، ووحدة علاج طبيعي، ومكتبة وغرفة للتدريب واالبحث العلمي و غرفة عزل.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، ماتم في وحدة قسطرة الطواريء التابعة لقسم القلب بتكلفة حوالي تسعة ونصف مليون جنيه والتي تُعد إضافة جديدة لمجموعة وحدات القسطرة التابعة لقسم القلب وتعكس التوجه في النمو والتوسع في الخدمات المقدمة كمًا وكيفًا للتخفيف من وطأة هذا المرض، حيث تستهدف الوحدة بشكل أساسي خدمة الأعداد المتزايدة من مرضى القلب من بين المرضى المترددين على وحدة الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجديد، والمرضى المحولين من المستشفيات الأخرى، ومرضى قصور الشرايين التاجية ومرضى كهربية القلب، وذلك من خلال الكفاءات عالية التدريب من أطباء وتمريض وفني القسطرة والذين يعملون على مدار اليوم لتقديم خدمات الوحدة الجديدة للمرضى.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، ما تم من تطوير وتحديث للأجهزة في معمل الباثولوجي والذي يأتي ضمن منظومة متكاملة بمستشفيات قصر العيني تحت مسمي مركز قصر العيني للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، وقد بلغت تكلفة تجهيز المعمل نحو 11 مليون جنيه لإعداده ليكون معملًا مرجعيًا لأورام الثدي على مستوى الجمهورية واعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية (CAP) وهى أعلى هيئة دولية لاعتماد المعامل. ووجه الشكر الى روساء الاقسام أثناء الافتتاحات اد محمد عبد الغني رئيس قسم القلب. واد وا د ايهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر وا د عصام عياد رئيس قسم الباثولوجى .

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عمليات التطوير والتجديد التي تحدث في مستشفيات قصر العيني تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان بالكامل.

وأضافت عميدة كلية الطب، أن مركز قصر العيني للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي يضم بالإضافة إلى معمل الباثولوجيا الجراحية، العيادات الخارجية والمجهزة لاستقبال جميع الحالات، ووحدة صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والمجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة العمليات الجراحية لإجراء جميع جراحات الثدي البسيطة والمتقدمة وجراحات إعادة البناء، وقسم علاج الأورام والعلاج الإشعاعي لتقديم أحدث بروتوكلات العلاج العالمية بالمجان من علاج كيميائي وهرموني وعلاج موجه وعلاج إشعاعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وعلى رأسها الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وإشراك المنظومه الصحية وعلى رأسها المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز الأورام في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن أعمال التطوير والتجديد لقسم جراحة القلب والصدر شملت تطويرا كاملا لأعمال السباكة والكهرباء، وتركيب تكييفات، وتغیير كامل لأرضيات وحوائط القسم شاملة أعمال النقاشة والجرانيت، وتغيير وتجديد كامل لحمامات القسم وجميع الغرف، وتغییر کامل لجميع أسرة المرضى لتصبح أتوماتيكية كهرباء، وتجديدا كاملا للأسقف وتغيير الأبواب والألوميتال، وتجديد الرعاية المتوسطة بالقسم ورفع كفاءتها، وتجديد فرش الغرف للأطباء والاجتماعات والتمريض، وتقسيم عنابر المرضى إلى وحدات خاصة بكل مريض مراعا للخصوصية ولمنع انتشار العدوى، وبعض الأعمال الخشبية، وتطويراكاملا لقاعات الدرس والمناقشات العلمية، وتجهيز غرف الأطباء والتمريض، وإنشاء وحدة علاج طبيعي مجهزة لمرضى جراحات القلب والصدر، وإنشاء صيدلية، و غرفة لعمل موجات فوق صوتية.

وكالة وفا - WAFA News Agency