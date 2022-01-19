فعاليات اليوم الرابع من اللقاء التدريبي للقيادات الدينية بمحافظة قنا

في اطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء الموافق 18/١/٢٠٢٢ . اليوم الثانى من تدريب القيادات الدينية والذي استهدف عدد ٣٨ قيادة دينية ( مسلم - مسيحي ).
و تضمن البرنامج التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى ، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والامومة الامنه من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة،
يذكر ان فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية يستهدف اكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية . ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من ١٥ يناير وحتى ١٥ فبراير .
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