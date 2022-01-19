صحف الكويت تبرز مبادرة وزارة الهجرة المصرية لرواد الأعمال بالخارج

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الأربعاء/ بحزمة من الموضوعات التي تتناول الشأن الداخلي الاقتصادي الكويتي، وأبرزت مبادرة وزارة الهجرة المصرية لرواد الأعمال للمصريين في الخارج.

ففي صحيفة (الأنباء الكويتية) وتحت عنوان "الهجرة تطلق أول مبادرة تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال تنفيذاً لتوصيات منتدى الشباب"، كتبت الصحيفة أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت أمس، إطلاق مبادرة (شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة،Youth Egyptian expats and African#### Entrepreneurship initiative، ####).

وذلك تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

وتحت عنوان "التوتر يرفع النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات " أشارت صحيفة (الجريدة) إلى أن أسعار النفط ارتفعت أمس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، في تصعيد للقتال مع التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "22 مليار دينار ميزانية 2022 -2203" ذكرت الصحيفة أنه في خطوة تعكس الإصرار الحكومي الكويتي على المضي قدما في الترشيد والإصلاح المالي والاقتصادي، انتهت الجهات المعنية من وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022ــ2023، حيث ستشهد خفضا كبيراً في المصروفات، يصل إلى ما يزيد على مليار دينار، ليعود بذلك مستوى المصروفات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.